خلال حفله بموسم الرياض.. عبدالله الرويشد يشعل الحماس بين الجمهور

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 ديسمبر 2022 10:27 صباحاً - أحيا الفنان الكويتي، عبدالله الرويشد، ليلة طربية ساهرة أمس الجمعة ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة عدد كبير من نجوم الطرب العربي.

ورغم وجود عدد آخر من الفنانين المشاركين في تلك الأمسية الغنائية، مثل: نوال الكويتية، أصيل أبو بكر، خالد الشيخ، وباقة من مطربي الخليج، إلا أن الرويشد حصد تفاعلا كبيراً بين الحاضرين وعلى وسائل التواصل أيضا.

وقدم الرويشد باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، من بينها: (تعال، أنا بتبع قلبي، رمادي)، وفاجأ الجمهور بأغنية “كل ده كان ليه” لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ثم قدم ديو « دنيا الوله» مع الفنان خالد الملا، وديو أخر مع الفنانين المشاركين بالحفل، وهم (أصيل أبو بكر، والفنان خالد الشيخ، والفنانة نوال الكويتية، والفنان خالد الشيخ).