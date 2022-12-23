اتفرج- انت الان تتابع خبر المخرج الأردني سميرات يحصد جائزة عربية عن فيلمه الأخير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حصد فيلم "ديجور" جائزة غصن الزيتون الذهبي لأفضل فيلم روائي قصير في دولة فلسطين ضمن مهرجان القدس السينمائي، بعد منافسته لعدد كبير من الأفلام.



والفيلم من بطولة وإخراج الفنان معتصم سميرات، بالاشتراك مع الممثل أحمد عياش وإنتاج وزارة الثقافة الاردنية، حيث انه حقق نجاحاً كبيراً واشادة واسعة في الحركة الفنية والثقافية.



وتدور احداث القصة حول معاناة عماد من الوحدة القاتلة التي يعيشها منذ الأزل والتي يحاول أن يتخلص منها بأي طريقة، ويبدأ صراعه في فهم السبب الرئيسي الذي يجعل أحمد يخرج من القبر ويجلس بجانبه وكأنه برفقته في كل ليلة.





ويتحدث الفيلم عن وحشية الوحدة وأثرها القاتل الذي لا يزول، حول مغامرة شابين في وسط الصحراء القاحلة ، تنتهي بتعطل مركبتهما، مما يدفعهما للمسير على أمل البحث عن النجاة ، وبعد وقت يصبحان تائهين في الصحراء ، فـتتوتر العلاقة بينهما ويحتد الخلاف ويتحول إلى عراك ينتهي بوفاة أحمد وتبدأ معاناة عماد".



جدير بالذكر ان المخرج الشاب معتصم مسيرات برصيده العديد من الأعمال الفنية والسينمائية والدرامية عبر مجموعة من المسلسلات.



وعلى صعيد التمثيل، يشارك مسيرات في مسلسل العيدروس من اخراج بسام المصري وانتاج المركز العربي، والذي من المزمع عرضه خلال شهر رمضان المبارك.