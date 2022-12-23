اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. إيمان العاصي تصعق الرجالة بظهور مثير من تحت البطانية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت إيمان العاصي خلال تواجدها في داخل منزلها من تحت البطانية ذات اللون الأصفر وتحمل في يدها كوبا من المشروب الساخن، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم القيلمن المكياج وأحمر الشفاه وترك شعرها على ظهرها.

وتواصل الفنانة المصرية تصوير المشاهد الخاصة بها من مسلسل العمدة جعفر المقرر عرضه في شهر رمضان القادم مع الفنان محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.