اتفرج- انت الان تتابع خبر انهيار منة شلبي بعد الكشف عما فعلته في السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد احالتها إلى المحاكمة الجنائية، كشفت التحقيقات، ان المخدرات المضبوطة بحوزة الفنانة المصرية، منة شلبي، كانت بقصد التعاطي وليس الإتجار، لذلك لم يتم توجيه تهمة الإتجار في المواد المخدرة.

وبدورها اعترفت منة شلبي في التحقيق أنها تدخن الفيب فقط ولا تتعاطى المخدرات، وانهارت أمام جهات التحقيق، موضحة سبب سفرها إلى الإمارات والسعودية.

وبعد ان تم فحص جواز سفرها، تبين سفرها إلى الإمارات وإسبانيا واليونان، والسعودية، أكدت الفنانة المصرية، أنها سافرت إلى الإمارات، لعرض فيلم جديد لها، وسافرت إلى اليونان لأجل الإحتفال بعيد ميلادها، أما سفرها إلى السعودية بسبب أداء فريضة الحج.

وأجابت منة شلبي عن السؤال الموجه لها من قبل جهات التحقيق، حول صلتها بالمواد المضبوطة، وقالت: "أنا معرفش عنهم أي حاجة غير علبة الميكب الخضرا والسجاير".

وحددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 5 يناير المقبل، لبدء محاكمة منة شلبي، أمام محكمة الجنايات بتهمة تعاطي المخدرات، اذ تم اثبات التهم الموجه اليها بعد الإستماع إلى شهادة 5 أشخاص يعملون في مطار القاهرة الدولي، وما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبة بمحل ضبطها في المطار، بالإضافة إلى نتائج فحص المعمل الكيمياوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.