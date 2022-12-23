اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. الصاروخ القاتل رانيا يوسف شوقت الشباب باللي فوق الركبة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة رانيا يوسف، فيديو جديد لها, عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، مما جعلها الأكثر تدولاً خلال الساعات الماضية على محركات البحث .وظهرت رانيا يوسف تواجدها بجوار شجرة الكريسماس، مرتدية فستان من اللون البربيل القصير فوق الركبة والمكشوف من منطقة الصدر أما من الناحية الجمالية قمت بترك شعرها واستخدمت القليل من المكياج، والكثير من الاكسسورات وهذا الأمر غير معروف عنها.

وعلقت على الفيديو قائلة استنوني في مسلسل عالم تاني يوم ٢٨ ديسمبر علي قناه النهار