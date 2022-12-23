رقص رنا رئيس و ليلي احمد زاهر “اخر دلع”.. اتفرج

اتفرج- انت الان تتابع خبر رقص رنا رئيس و ليلي احمد زاهر “اخر دلع”.. شاهدوا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - احتفلت الفنانة رنا رئيس بخطوبتها علي شاب من خارج الوسط الفني ، مساء اليوم الجمعة، وسط حضور العائلة والمقربين من الفنانة الشابة وأبرزهم ليلي أحمد زاهر ، لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وارتدت رنا رئيس فستان أسود قصير منفوش مزين بالورود وغيرت لون شعرها إلي الأشقر ووضعت مكياجأ باللون السموكي مناسب وجهها .وحرصت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر على مشاركة صديقتها فرحتها والرقص معها حتى الصباح الباكر فرحأ بخطوبتها من يسري وهو شاب خارج الوسط الفني ،وأحيا الفنان حلمي عبد الباقي خطوبة رنا رئيس على خطيبها يسري في أجواء من البهجة والفرح بين أسرة العروسين

وكانت قد فاجئت الإعلامية مني الشاذلي خلال برنامجها ” معكم” الفنانة الشابة رنا رئيس بحضور خطيبها يسري ،وذلك بعد خروجه من وسط الجمهور المشارك في تصوير الحلقة وقام بإحضار خاتم الخطوبة الذي أرتدته رنا رئيس بحضور شقيقتها الكبرى