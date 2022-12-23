بالصور.. نادية الجندي بفستان أبيض جريء.. الجمهور بيعاكسها وخايفين عليها من الحسد

اتفرج- انت الان تتابع خبر بالصور.. نادية الجندي بفستان أبيض جريء.. الجمهور بيعاكسها وخايفين عليها من الحسدوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة نادية الجندي بمشاركة جمهورها ومتابعيها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وهذا ظهر على صفحتها الشخصية وتفاعل معها الجميع.

تعليق الجمهور على صور نادية الجندي الجديدة

وأطلت الفنانة نادية الجندي بإطلالة شبابية أنيقة وجريئة وهي ترتدي فستان باللون الأبيض المميز الذي أظهرها بأكثر جمال وتألق، وعلقت قائلة “نقفل التريند رقم 12 في سنة 2022 بأحدث جلسة تصوير وكل سنة وأنتم طيبين وبألف خير.. 2023 سنة سعيدة عليكم جميعاً”.

وظهرت تعليقات الجمهور كما يلي “نجمة كل العصور والأجيال، قمر 14، عيشي حياتك وطنشي ولا يهمك كلشي، ملكة جمال الكون والله خايف تتحسدي، مش ناوية تكبري شوية، ايه الحلاوة دي، دايما متألقة”، وحصلت على إعجاب الجميع في الساعات الأخيرة الماضية.