اتفرج- انت الان تتابع خبر جميلة الجميلات “رانيا يوسف” في عالم تاني بجد.. بالصور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعيش الفنانة والنجمة الكبيرة رانيا يوسف حالة من النشاط الفني الملحوظ في هذه الفترة بعد قيامها بالترويج لمسلسلها الجديد ” عالم تاني” عبر مواقع تبادل الصور إنستجرام .وشوقت رانيا يوسف جمهورها بعرض المسلسل الجديد وعلقت ” مسلسل عالم تاني يوم 28 ديسمبر على قناة النهار أستنوني” .

وعن أزمتها الأخيرة مع الفناة غادة عبد الرازق بسبب فيلم ” ريكلام” أكدت أن الصلح تم بين الطرفين خاصة وأن مشاكل العمل يجب أن تبقى جانبأ عن الصداقة كما أنها ليس علاقة لها بتقدير كل شخص للأخر ، وأن الصلح تم بمبادرة من غادة عبد الرازق ومني شخصيأ .

وقالت رانيا يوسف : أن الخلاف استمر بينا لمدة 10 سنوات إلا أن غادة عبد الرازق عندها أصل وبنت حلال ، وحرصت علي الاطمئنان عليها عقب انفصالها عن زوجها مدير التصوير هيثم زانيتا في الأيام القليلة الماضية .

الجدير بالذكر أن الفنانة رانيا يوسف تشارك حاليأ في فيلم جديد مع الفنانة سمية الخشاب وهو فيلم ” التاروت” ويشاركهما في البطولة الفنان محمد عز .