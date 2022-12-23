انت الان تتابع خبر أسعار تذاكر حفلات رأس السنة 2023: من 4000 جنيه وأنت طالع يا أمور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسأل الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، عبر موقع البحث الأشهر في العالم خلال الساعات الماضية حول أسعار تذاكر حفلات رأس السنة 2023، والتي من المقرر أن تكون يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر من العام الميلادي الجاري.ويقوم عدد كبير من الفنانين بإقامة حفلات رأس السنة 2023 والتي تكون متفاوتة في أسعارها والتي تكون تشتمل على العشاء والخدمة والضريبة.

في التقرير التالي سوف نقوم بالكشف عن حفلات رأس السنة وأسعارها:

أسعار تذاكر حفلات رأس السنة 2023 :

محمد عبده: سوف يقوم حفل في فندق النيل ريتز بأسعار تتراوح ما بين 16 ألف جنيه إلي 18 ألف جنيه مصري، للفئة الأولي أما الثانية من 11 إلي 12 ألف، والفئة الثالثة 8670 حتي 9800 .

وائل جسار ومصطفى كامل: سوف يقامان حفلان في فندق سيمراميس بأسعار تتراوح 4000 جنيها وحتى 10000 جنيها شاملة وجبة العشاء,

رامي صبري ورضا البحراوي: سوف يقامان حفلان بأسعار متفاوتة تبدأ من 3900 جنيها وحتى 8900 جنيها.