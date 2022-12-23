اتفرج- انت الان تتابع خبر من هو زوج المطربة شذى؟ “مش ممثل ولا مطرب”! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد أن فاجأت المطربة شذى جمهورها بإعلان زواجها أمس، تسأل كل محبي وعشاق الفنانة على من هو زوج المطربة شذى؟، عبر صفحات السوشيال ميديا.

أعلنت المطربة شذى زواجها أمس على شاب من خارج الوسط الفني، وتسبب هذا الخبر في إحداث حالة من الجدل الواسع بين المتابعين والمشاهدين على صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وظل يتسأل الجميع عن من هو زوج المطربة شذى؟، والتي فاجأت الجميع بخير عقد قرانها أمس على شاب من خارج الوسط الفني.

من هو زوج المطربة شذى؟

تسأل الجميع عن من هو زوج المطربة شذى؟، هو رجل اعمال يمتلك احدى الشركات الخاصة في التجارة والتوزيع.

هيثم شاكر يشهد على عقد قران شذى

شهد المطرب هيثم شاكر، على عقد قران الفنانة شذى، على شاب خارج الوسط الفني، حيث نشرت شذى صورة عبر الانستجرام، يظهر فيها هيثم وهو يمضى على عقد القرآن.

وكتبت شذى على شهادة هيثم شاكر على عقد القرآن قائلة: “إني أطلب إنك تكون شاهد على عقد جوازي ده أكبر دليل على قيمتك عندي وشكرا ليك على كل السنين اللي عدت واللي جاية ربنا يخلينا لبعض يا أخويا وضهري وأطيب وأجدع هيثم في العالم”.

أخر أعمال المطربة شذى

مع بداية العام الحالي، طرحت المطربة شذى أغنية جديدة بعنوان “اشتغاله ولا لأ”؛ من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جيزو، كما طرحت أغنية “مقلوبة حياتي”، من كلمات أحمد الجندي، وألحان مدين، وتوزيع عمرو إسماعيل، ومهندس الصوت ماهر صلاح.