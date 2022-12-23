اتفرج- انت الان تتابع خبر ببجامة النوم .. اتفرج نسرين طافش تقوم بفعل لا يخطر على البال في غرفتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، مجموعة من الصور الجديد لها بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش خلال تجهيزها لاحتفال الكريسماس داخل منزلها، مرتدية بيجامة من اللون البني وقامت بفعل غريب حيث أنها قامت بلف نفسها بعقد من الإضاءاة أثارت اعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاة.

وعلقت على الصور قائلة لما بتقرر تحط زينة الشجرة مع ناس بيقدروك كتير و يقررو يزينوك بدل الشجرة يحضرني قول الشاعر : سوف لن ازين هذا العيد شجرة ، سأكون أنا الشجرة و اعلق على نفسي زينتي و اضوائي و أمنياتي (عن نزار قباني بتصرف