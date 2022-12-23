اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. منة فضالي تدمر احاسيس الشباب بالفوشيا المتفوح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.روجت الفنانة منة فضالي تواجدها في الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2023، وذلك عبر نشر فيديو من كواليس المسلسل لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت منة فضالي خلال تواجدها في مكان ما ، مرتدية فستان من اللون الفوشيا المكشوف بشكل واسع من منطقة الصدر بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزة.

على جانب أخر تواصل الفنانة المصرية تصوير المشاهد الخاصة بها في مسلسل جعفر العمدة الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2023 حيث يشاركها في البطولة كلا من محمد رمضان إيمان العاصي، زينة، إخراج محمد سامي.