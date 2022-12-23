اتفرج- انت الان تتابع خبر ابنة دنيا سمير غانم تتعرض للتطاول من الجمهور.. أعرفوا ايه الحكاية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، تعرضت ابنة دنيا سمير غانم ورامي رضوان للتنمر والتطاول من الجمهور، على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بعد نشر صورة لها.

ابنة دنيا سمير غانم تظهر على المسرح برفقة والدتهاحيث قامت دنيا سمير غانم بتقديم ابنتها كايلا للجمهور، وذلك من خلال مرافقتها على عرض مسرحيتها أنستونا، وشاركت تحية الجمهور على المسرح عقب الانتهاء من العرض.

فيما ظهرت كايلا ابنة دنيا سمير غانم بجوار أمها، وكانت تمسك بيدها ومن الناحية الأخرى المخرج خالد جلال، وباقي لنجوم المسرحية ليقوموا بتقديم التحية إلى الجمهور.

تطاول وتنمر الجمهور على كايلا رامي رضوان

كما حصلت كايلا على العديد من التعليقات السلبية، بعد نشر صورتها، حيث وصفتها متابعة بالوحشة وهي تشبه والدتها ولم تأخذ جمال والدها، كمات إنه بناء على ذلك قامت إيمي سمير غانم بالرد على تلك التطاولات بعنف.

وتطاولت العديد من المتابعين على ظهور كايلا ابنه الفنانة دنيا سمير غانم، والإعلامي رضوان.

ابنة دنيا سمير غانم

تعليقات على ابنة دنيا سمير غانم