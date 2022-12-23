اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ساندي تتخطي كل المحظور تكشف عن مفاتنها بالبورنص والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة التونسية ساندي علي فيديو جديد لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت ساندي علي خلال تواجدها داخل غرفة نومها، مرتدية بورنص من اللون الأبيض ثم تظهر بفستان من اللون الأخضرالمكشوف بشكل كبير منطقة الصدر وتقوم بالتمايل، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من الميكاج مع وضع نظارة شمسية وترك شعرها على ظهرها، معلقة احلو كمان و كمان.

وعلق الكثير من جمهورها مع الصور مثل هى ولله كده حلو وكده حلو.