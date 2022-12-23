اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. منة عرفة تثير جنان الشباب بالأبيض المكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الشابة منة عرفة صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماع لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت منة عرفة دخل تواجدها في مكان ما مرتدية فستان من اللون الأبيض والأسود المكشوف من منطقة الصدر والصيق للغاية ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاة، مع ترك شعرها على أكتافها وظهرها بطريقة أثارت إعجاب جمهورها.

وكانت الفنانة الشابة أعلنت خلال الفترة الماضية عن انفصالها عن زوجها الفنان الشاب محمود المهدي، للمرة الثالثة.