اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. اللقطات الأولى من خطوبة سهر الصايغ.. زي القمر بالفستان البطيخي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة سهر الصايغ وهي تحتفل بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني يعمل طبيب أسنان يدعى أستاذ دكتور صلاح العباسي وهو أستاذ جراحة الفم وتجميل الأسنان في القصر العيني، وهذا وسط حفل بسيط لم يحضره إلا أفراد عائلتهم.

من هي سهر الصايغ

وظهرت الفنانة سهر الصايغ في خطوبتها بفستان لونه بطيخي وذو شكل مميز، وتعتبر من أكثر الأشياء لتي لفتت أنظار جمهورها بها وتفاعل معها وكتب لها التهاثي والتبريكات الخاصة بالخطوبة.

وتعتبر سهر الصايغ من أهم الفنانان وهي تخرجت من كلية طب الاسنان وتمارس المهنة حالياً بجانب التمثيل، ولا يوجد لديها عيادة خاصة، وقالت في أحد اللقاءات التليفزيونية لأنها لن تترك المهنة الخاصة بالطب في المستقبل، وسوف تعمل على فتح عيادة خاصة بها وهذا بجانب أنها تعمل في مجال التمثيل وتحبه كثيراً.