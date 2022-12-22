انت الان تتابع خبر صور| نادية الجندي بإطلالة مثير في أحدث جلسة تصوير.. “كل ما تكبر بتحلو”

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رياض - احمد صلاح - قامت نجمة الجماهير نادية الجندي، منذ قليل، بنشر صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، والتي ظهرت فيه بإطلالة مثيرة في أحدث جلسة تصوير لها.

نادية الجندي بإطلالة مثير

نشرت نادية الجندي، صور لها عبر حسابها الشخصي، وهي ترتدي جيب باللون الأبيض وتوب مكشوف البطن باللون الابيض، من أجل أن تكشف جمالها وأناقتها، وتؤكد للجميع أن العمر مجرد رقم.