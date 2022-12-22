انت الان تتابع خبر صور| نادية الجندي بإطلالة مثير في أحدث جلسة تصوير.. “كل ما تكبر بتحلو”
والان مع التفاصيل
والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت نجمة الجماهير نادية الجندي، منذ قليل، بنشر صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، والتي ظهرت فيه بإطلالة مثيرة في أحدث جلسة تصوير لها.
نادية الجندي بإطلالة مثير
نشرت نادية الجندي، صور لها عبر حسابها الشخصي، وهي ترتدي جيب باللون الأبيض وتوب مكشوف البطن باللون الابيض، من أجل أن تكشف جمالها وأناقتها، وتؤكد للجميع أن العمر مجرد رقم.
وأنهالت التعليقات على صور نادية الجندي عبر حسابها على الانستجرام، والتي منها “كل ما تكبر بتحلو”، و”العمر مجرد رقم”، و”نجمة الجماهير بتبدع”، و”زي القمر طول عمرك”، و”أيقونة الجمال”.
صور نادية الجندي تثير الجدل
قامت نادية الجندي بنشر صور مثير للجدل، حيث اعتمدت في مكياجها على الألوان الناعمة والتي تبرز جمال عيونها، كما أنها اختارت لون البيج الغامق كأحمر الشفاه من أجل إبراز جمالها وأنوثتها.
كما فضلت نادية الجندي، ترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز، ونالت إطلالتها إعجاب الكثير من محبيه وعشاقها.