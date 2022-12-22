انت الان تتابع خبر اتفرج هيفاء وهبي تشتعل إثارة بالتنورة القصيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لفتت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الانظار، خلال جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا، ونشرتها عبر حسابها الشخصي على انستغرام.

وأطلت هيفاء وهبي، بإطلالة مثيرة مستوحاة من ألوان شجرة الكريسماس، وارتدت فستان أحمر قصير، نسقته مع جاكيت باللون الأخضر، وظهرت بلون شعر أحمر داكن، وظهرت بوضعيات مثيرة وهي تزين شجرة الميلاد.

نالت صور الفنانة اللبنانية، إعجاب متابعيها الذين تغزلوا بجمالها وسحرها، متمنين لها عام سعيد مليء بالنجاح على جميع المستويات.

على صعيد آخر، كانت وهبي قد تعرضت في وقت سابق لحملة تنمر بسبب تشويه صورها أثناء تواجدها في لقاء صحفي خلال فعاليات موسم الرياض، وظهرت النجمة بالصور بوجه شاحب يظهر عليها علامات التقدم بالسن.

وبدورها ردت هيفاء على حملة الهجوم الذي تعرضت له، مؤكدة من فعل ذلك وتعمد تشويه صورها، يهدف النيل من سمعتها وفنها، ثم قامت بنشر مجموعة من الصور التي برزت جمالها.

وكانت هيفاء وهبي، قد سطعت في سماء العاصمة السعودية الرياض، من خلال حفل ناجح قدمته للمرة الأولى خلال فعاليات موسم الرياض.