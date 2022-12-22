انت الان تتابع خبر عاجل.. القانون ينصف منة شلبي بعد ثبوت تعاطي المخدرات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد قرار النيابة العامة بإحالة الفنانة منة شلبي للمحاكمة الجنائية، بشأن معاقبتها على حيازتها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، يكشف أسامة خليل المحامي بالاستئناف تفاصيل جديدة في القضية.

موقف منة شلبي من حضور الجلسات

أكد أسامة خليل المحامي بالاستئناف، على أن الفنانة منة شلبي غير ملزم بحضور الجلسات الخاص بمحاكمتها في قضية حيازتها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي، وذلك وفقًا للمادة ٣٨٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ على أنه إذا أصدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة وبعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة ٣٨٠ من ذات القانون، يكون الحكم حضوريًا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة مما يجعلها غير ملزمة بتسليم نفسها أو الحضور للمحكمة في جلسة محاكمتها.

منة شلبي مهددة بالحبس

أكد أسامة خليل، المحامي بالاستئناف، على أن الفنانة منة شلبي مهددة بالحبس في قضية حيازتها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي، كما تنص المادة (39) من قانون العقوبات، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تتجاوز 3 آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

ولا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة، تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.

عقوبة تعاطي المخدرات

وأكد أسامة خليل، المحامي بالاستئناف، على أن عقوبة تعاطي الفنانة منة شلبي للمخدرات ترجع إلى السلطة التقديرية للمحكمة، وأنه جرت العادة أن تصدر المحاكم أحكاماً بالإدانة في التعاطي، تصل إلى السجن 3 سنوات.