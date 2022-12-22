اتفرج- انت الان تتابع خبر درة توجه رسالة هامة إلى جمهورها.. تعرف عليها بالتفصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة التونسية درة، على دعم حملة التبرع لمستشفى سرطان 57357 لعلاج سرطان الأطفال، لإنقاذها من الإغلاق بعد الأزمة المالية التي تعرضت لها منذ فترة.حيث نشرت درة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مجموعة صور خلال زيارتها للمستشفى، وأرفقت معها التعليق التالي: “برجاء التبرع لمستشفى 57357 و إنقاذ هذه المؤسسة التي طالما أنقذت أطفال بريئة كان هدفهم الحياة، مازال هناك عدد كبير جدا من الأطفال في المستشفى مهددون بالحرمان من حق الحياة بسبب قلة التبرعات و أحتمال غلق هذه المؤسسة التي تعتبر الأمل الوحيد لكل من يتلقى العلاج فيها الآن”.

يُذكر أن حملة التبرع لمستشفى 57357 بدأها الفنان عمرو يوسف، وشهدت دعم عددًا من الفنانين منهم كارمن سليمان، دينا الشربيني، شيكو، عمر كمال.

أحدث أعمال درة

وكان أحدث عمل فني قدمته الفنانة التونسية درة هو مسلسل “المتهمة” والذي تم عرضه على منصة شاهد، وقد شاركها بطولته عادل كرم، دياب، مها نصار، أسامة عباس، محمد عبد العظيم، علي الطيب، ريم عبد الحليم، محمود غريب، والمسلسل من تأليف وإخراج تامر نادي.