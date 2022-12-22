اتفرج- انت الان تتابع خبر ولعتها رقص.. ليلى علوي تشعل حفل محمد منير بمنطقة الأهرامات (فيديو)والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة ليلى علوي على حضور حفل الفنان محمد منير والذي أقيم مساء أمس الأربعاء بمنطقة الأهرامات، وشهد حضور عدد من نجوم الفن.وقد نشرت الفنانة ليلى علوي من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو خلال حضورها للحفل، ظهرت فيه وهي ترقص برفقة محمد منير على أنغام أغنية “علي صوتك بالغنا”.

ومن نجوم الفن الذين حضروا الحفل هاني رمزي، عمرو يوسف، إلهام شاهين، ليلى صدقي، المخرج عمرو عرفة، الإعلامية بوسي شلبي.

وقد قدم الفنان محمد منير خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

أحدث أعمال ليلى علوي

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة ليلى علوي كان مسلسل “دنيا تانية” والذي تم عرضه في موسم رمضان 2022.

مسلسل “دنيا تانية” بطولة ليلى علوي، مي سليم، وفاء صادق، نورهان، مجدي كامل، أشرف زكي، فراس سعيد، ولاء الشريف، شريف عمر، ليلى عز العرب، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبد العال.