اتفرج- انت الان تتابع خبر وائل جسار يهاجم ميريام فارس بعد كليب المونديال: يخالف عاداتنا وتقاليدنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شن المطرب اللبناني وائل جسار، هجومًا حادًا على مواطنته المغنية اللبنانية ميريام فارس، بسبب كليبها TukohTaka الذي اشتركت في تقديمه لكأس العالم في قطر 2022.حيث قال وائل جسار خلال لقاءه في برنامج “هكذا مكانك” المُذاع قناة SBC السعودية: “بالنسبة للكليب الأخير أنا بدي أسأل الناس، نحن عاداتنا وثقافتنا وتقاليدنا هل يجوز انه تقدم هيك نوع من الكليبات؟ ليه ما نخلي الغرب ياخد منا؟ مش إحنا ناخد من الغرب”.

وائل جسار عن كليب المونديال: ليه نتعلم من الغرب الأشياء التي لا تشبهنا؟

وتابع: “الأخلاق والأصالة وكل الأشياء الراقية، ليه نتعلم منهم الأشياء اللي ما بتشبهنا؟ أنا بوجه سؤالي للناس عن الكليب الأخير تبع المونديال هل هذا الشيء مناسب أنه يشوفوه في بيوتهم مع ولادهم ولا مش مناسب؟ أنا ما لي حق أعطي رأي”.

وأضاف: “أنا بقول إن ميريام عندها صوت حلو وشكل حلو، عندها المؤهلات اللي خليها تكون سيدة على المسرح بدون ما تعمل الأشياء اللي بتعملها”.