اتفرج- انت الان تتابع خبر بالدموع.. أنغام تقابل جمهورها في أول حفل لها بعد تعافيها من مرضها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتابت المطربة أنغام، حالة من البكاء، خلال حفلها الذي أحيته مساء أمس الأربعاء على مسرح ميدان الرعية بالمملكة العربية السعودية.ويُعد هذا الحفل هو الأول الذي تحييه أنغام بعد تعافيها من وعكتها الصحية التي أصابتها مؤخرًا، وقد أُقيم ضمن فعاليات مهرجان الدرعية بالسعودية تحت عنوان “بعض من ذكرياتي”.

وقدمت المطربة أنغام خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، وبكت متأثرة بتفاعل الجمهور، عندما غنت أغنيتها الخليجية “محد فاضي”.

أنغام تطل على جمهورها في أول حفل بعد تعافيها بالفستان الأبيض

وارتدت المطربة أنغام خلال الحفل فستانًا أبيض ضيق أبرز رشاقتها، وهو من تصميم نور فتح الله ، وتركت شعرها القصير ينسدل على رقبتها، واعتمدت مكياج ناعم ورقيق.