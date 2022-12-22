اتفرج- انت الان تتابع خبر محاكمة منة شلبي بتهمة تعاطي المخدرات يوم 5 يناير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن المستشار محمد حسين عبدالتواب، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، تحديد جلسة 5 يناير لمحاكمة الفنانة منة شلبي، بتهمة تعاطي المخدرات، وذلك أمام محكمة جنايات شمال القاهرة.وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بإحالة منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية، في قضية اتهامها بحيازة وتعاطي المخدرات.

وجاء في بيان النيابة العامة، أنه سيتم معاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وقد أقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَلها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

النيابة العامة تتهم منة شلبي بحيازة الحشيش بغرض التعاطي

وأضاف البيان: “أمرت النيابة العامة اليوم بإحالة المتهمة/ منة شلبي للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وقد أقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَلها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها”.

وتابع البيان: “وقد شاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة دخول المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أنَّ المضبوطات تحوي جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما شهِد مُجري التحريات حول الواقعة بصحة ضبط المخدرات بحوزة المتهمة وحيازتها لها بقصد التعاطي”.