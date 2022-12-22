اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. برلنتي عامر تكشف بداية تعرفها بسعد الصغير: كان بيقعد تحت الشباك بالـ 7 ساعات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الراقصة برلنتي عامر طليقة الفنان سعد الصغير بالكشف عن التفاصيل التي جاءت حول خلافهما الأخير، والأعتداء عليها بالضرب وانفصالها عنه، وأيضاً أنها زعمت أنه شرع في قتل شقيقته بأحد الشوارع.

سبب تحذير شمس زوجة سعد الصغير السابقة لـ برلنتي

وتحدثت برلنتي عامر أثناء لقاء لها في برنامج تفاصيل الذي يبث على قناة صدي البلد 2 الفضائية، قائلاً “سعد عمل المستحيل عشان يتجوزني وهو عارف هو عمل إيه، وكنت خايفة جدًا ومعايا فيديوهات وهو بيقولي لو إنتي إتأذيتي يبقى أنا اللي أذيتك”.

وأكدت برلنتي أن الفنانة شمس زوجة سعد الصغير السابقة حذرتها منه، وقالت “شمس كلمتني وقالتلي خلي بالك من نفسك عشان هو هيحاول يأذيكي، وهو قالي لأ دي غيرانة منك وبتوقع بينا، وهو فعلًا أذاني والسمعة والكلام، أنا مش قادرة أتكلم من التعب اللي أنا فيه، هو بعتلي اعتذارات مع ناس بس بعد إيه؟، كان هيموت أختي ده شروع في قتل، وقالي في عز المشكلة بعد ما خرجنا من المستشفى هترجعي تاني وأنا مش عارفة هو بيقول كده على أساس إيه”.

بداية التعارف بين سعد الصغير وبرلنتي عامر

وقالت برلنتي “سعد الصغير عمل حاجات مش طبيعية عشان يتجوزني وكان بيقعد تحت الشباك بالـ 7 ساعات عشان يشوفني”.

سبب الخلاف بين برلنتي وسعد الصغير

وكشفت برلنتي عن السبب وراء الخلاف بينها وبين سعد الصغير، وقالت “سبب الخناقة كنا بنتكلم في البيت مشكلة تافهة جدًا وشتمني وزعق وزعقت وبس كده، وأنا مش بغير عليه، ولكن أنا موجودة في حياتك أنا برلنتي عايز تعمل أي حاجة طلقني عشان كرامتي، وساعات كنت بلاقي حاجات على الواتساب ولكن معرفتش أمسك حاجة، وهو كان بيغير عليا جدًا”.