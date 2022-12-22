اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. مي عمر دوبت الشباب بالقميص الأبيض الجرئ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الجميلة مي عمر بمشاركة مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت مي عمر خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها في العاصمة الفرنسية باريس وهي ترتدي بدلة قصيرة من اللون الأسود القصيرة للغاية مكونة من جيب وجاكت جلد أسود اللون وقميص من اللون الأبيض بطريقة أثارت إعجاب جمهورها من الناحية الجمالية فقط اعتمدت علي الكثير من المكياج واستخدام احمر الشفاة.

ونالت الفنانة على الكثير من التعليقات مثل الدلع كله يا قمر.