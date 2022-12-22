اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج ..هاجر أحمد تلمع وتثير جنون الرجالة بالأسود المفتوح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة هاجر أحمد ملكة جمال مصر السابقة بنشر مجموعة من الصورة الجديدة لها بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت هاجر أحمد خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها في الساعات الماضية بإطلالة كاجول تتميز باللون الأسود مرتدية فستان طويل لامع مكشوف من منطقة الصدر ،كانت تبتسم بطريقة جذابة أثارت إعجاب الجمهور اما الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وضع احمر الشفاه.

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصورة مثل قمر يا روحي جميلة جداً.