شاهد.. رانيا يوسف تكشف كواليس صلحها مع غادة عبد الرازق بعد سنوات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 ديسمبر 2022 10:31 صباحاً - كشفت الفنانة رانيا يوسف عن تفاصيل صلحها مع الفنانة غادة عبد الرازق، بعد سنوات من الخلافات التى نشبت بسبب فيلمهما ريكلام .

وقالت رانيا يوسف فى تصريحات تليفزيونية : حدث الصلح بيني وبين الفنانة غادة عبد الرازق ، فبعد مرور السنوات أكتشفنا أن مشاكل العمل ليس لها علاقة بتقدير كل منا التجربة الحياتية للأخرى ، والصلح حدث بمبادرة من الطرفين.

وقالت رانيا يوسف : غادة عبد الرازق عندها أصل وبنت حلال ، وحرصت علي الاطمئنان عليها عقب انفصالها عن زوجها خلال الأيام الماضية .

وكشفت الفنانة رانيا يوسف تفاصيل جديدة عن فيلمها “التاروت” والذى يشاركها البطولة فيه سمية الخشاب ومى سليم.

وقالت رانيا يوسف فى لقاء تليفزيوني سابق :إن فيلم التاروت من الأفلام التى تناقش قضية مهمة وهى التحرش بالأطفال وهى قضايا أحب المشاركة فيها لأنها من اهتماماتى وأطرحها على السوشيال ميديا.

وأوضحت رانيا يوسف : يتبقى على تصوير العمل يومان فقط وبعدها يبدأ المخر ج فى مونتاج ومكياج الفيلم يكون جاهزا للعرض.

وأشارت رانيا يوسف إلى أنها تتعلم حاليا الإسبانية مضيفة : أحب أن اتعلم دائما شيئا جديدا فى حياتى وحاليا أنا اتحسس طريقى فى تعلم اللغة الإسبانية.

أطلقت الفنانة رانيا يوسف، عددا من التصريحات النارية عن حياتها الشخصية بعد ظهورها فى أحد البرامج التليفزيونية الأخيرة.

وقالت رانيا يوسف: “لو عاد بى الزمن كنت اكتفيت بالزواج الأول فقط ولم أقبل الزواج الثانى والثالث، وأن كان أنا وطليقى الثالث أصدقاء فقط حاليا”.

وأضافت رانيا يوسف: “أنا بحب ربنا ومش بخاف منه وأنا لا أعرف الكذب فى حياتى والناس بتفهمنى غلط”.

وحلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة، على برنامج “صدى الملاعب” مساء أمس مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر قناة mbc1.

وقالت رانيا يوسف: "بفضل الورد عن الهدايا الغالية، ومش بهتم بماركات الملابس ممكن البس هدوم رخيصة بس القالب غالب".