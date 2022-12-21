اتفرج- انت الان تتابع خبر طليقة سعد الصغير: جرجرني من شعري في الشارع وعاوزاه يبعد عن طريقي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت برلنتي عامر طليقة الفنان سعد الصغير، أنها تعرضت للضرب المبرح على يد طليقها في الشارع، وأن حبه لها كان حب مرضي.وأوضحت برلنتي عامر خلال لقائها مع برنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2″:”كنا قاعدين في الفيلا عادي كويس جدًا، شدينا مع بعض وجه يوصلني، وإحنا في شارع الجيش في حدائق الأهرام ضربني وجابني من شعري وبينزلني من العربية، قولتله مش هنزل أنا هكلم ماما وأختي ياخدوني، وهدومي كلها ابتهدلت”.

وتابعت: “لما ماما وأختي جولي، شتم وقال ألفاظ، ركبت مع ماما العربية وهو بيجري ورانا بسرعة، وشالنا بالعربية نطرنا، ومسك الطوب وضرب إزاز عربية ماما، والناس وقفوا جنبنا، وأختي دماغها اتفتحت، الغلط عندي لأن في ناس كتير جدًا حذروني وقالولي إبعدي”.

طليقة سعد الصغير: الهدايا اللي كان بيجيبهالي للشو بس

واستطردت: “كنا متجوزين لمدة 4 سنين، وأنا مش رقاصة أنا ممثلة، ويمكن عشان هو كان له تجارب مع الراقصات فالناس بتظلمني، هو من أول يوم شافني فيه وهو متيم، لكن ده مش حب ده أذى، كل المصايب اللي أنا فيها بسببه، وأهلي اتبدهلوا بسببه، والهدايا اللي كان بيجبهالي كانت للشو بس”.

وأضافت: “سعد الصغير ماساعدنيش في حاجة، لما كنت بدخل شغل كان بيمشيني منه لما بيكلم الناس من ورايا، مش عارفة دي غيرة ولا حب تملك ولا حب مرضي”.