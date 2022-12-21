اتفرج- انت الان تتابع خبر اعترافات صادمة.. منة شلبي عن المخدرات المضبوطة بحوزتها: مش بتاعتي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أنكرت الفنانة منة شلبي حيازتها للمواد المخدرة التي ضُبطت معها في مطار القاهرة، خلال عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية يوم 25 نوفمبر الماضي.وجاء نص اعترافات منة شلبي أمام جهات التحقيق كالتالي: “اللي حصل إني كنت في نيويورك علشان أحضر مهرجان انترناشونال وجيت النهارده الصبح ووصلت مطار القاهرة وعديت على الجمارك، وأنا خارجة وكان معايا تلات شنط والدنيا كانت زحمة وأنا حطيت الشنط اللي معايا على السير علشان يتشاف فيها إيه ولقيت واحد من اللي واقفين في الجمرك بيقولي معاكي فيب سيجارة إلكترونية، فأنا قولتله إني بدخن فيب وكنت بفتح الشنطة علشان أوريله الفيب، فلقيت واحد تاني جه وقالي إحنا هنفتح بقية الشنط نشوفها وأنا وافقت وقولتله اتفضل، وقعد يقلب في الشنط وبعدين جه واحد تالت كان بيفتش معاهم وأنا طلعت الفيب السجاير الإلكترونية وواحد منهم قالي ممكن تقعدي شوية ووداني أوضة في الجمارك قعدت فيها شوية والشنط كانت معاهم في الوقت ده”.

وأضافت منة شلبي: “وبعد شوية لقيت ناس كتير وظباط مطلعين علبة ميكب لونها أخضر بيقولولي إن دي فيها ماريجونا فقولتله مفيش الكلام ده مش صح وده ميكب عادي بعدين لقيته بيقولي معاكي كوكايين، قولتله أنا مش بشرب الحاجات دي أصلا وبعدين قالولي طيب استني شوية، وبقيت سامعة کلام کتیر بره، وبعد ساعتين تلاتة لقيتهم بيقولوا لي اطلبي المحامي بتاعك فبقولهم إيه اللي حصل، قالولي إنتي معاكي ماريجوانا، وبعدين قالي إنتي هتتعرضي على النيابة”.

وتابعت: “في الوقت ده أنا كنت قاعدة فلقيت أخبار نازلة إني مقبوض عليا ومعايا مخدرات وفضلت هناك لحد اما جيت هنا واتعرضت على النيابة، والكلام ده حصل النهارده الصبح 20-11-2022 حوالي الساعة 10:30 صباحا بمطار القاهرة الدولي، وأنا كنت راجعة من رحلة سفر من نيويورك من مهرجان إنتر ناشونا لامي أورد، ووصلت مطار القاهرة وعديت على الجمارك وأنا خارجة وكان معايا 3 شنط”.

إحالة منة شلبي لمحكمة الجنايات

يُذكر أن النيابة العامة أصدرت اليوم قرارًا بإحالة الفنانة منة شلبي إلى محكمة الجنايات، في القضية التي حملت رقم 19162 لسنة 2022، لاتهامها بتعاطي المواد المخدرة.

وأفادت النيابة العامة في بيانها، أنه تقرر معاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وقد أقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَلها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.