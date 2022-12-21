اتفرج- انت الان تتابع خبر شبه لبس المدرسة.. الجمهور يسخر من مي عمر بعد أحدث إطلالة على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة مي عمر للسخرية من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أحدث إطلالة لها من العاصمة الفرنسية باريس.حيث نشرت “مي” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورتين جديدتين لها، ظهرت فيهما مرتدية تنورة قصيرة وقميص أبيض وجاكيت أسود قصير، ورابطة عنق سوداء، وأرفقت مع الصورتين التعليق التالي: “ثق في توقيت حياتك”.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (شبه لبس المدرسة)، (سوبر ستار العالم كل الحب والاحترام والتقدير لك)، (رهيب اللوك)، (الدلع كله ياقمري)، (ماشاءالله حلوه زي القمر❤️الله يحفظك).