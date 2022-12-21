اتفرج- انت الان تتابع خبر هتبقى ليلة.. محمد عبده يحيي حفلًا غنائيًا بمصر ليلة رأس السنة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يستعد الفنان محمد عبده، لأحياء حفلًا غنائيًا ليلة رأس السنة في مصر بأحد الفنادق، لتكون هي المرة الأولى التي تشهد غناء فنان العرب بمصر.ويُعد هذا الحفل هو الأول للفنان محمد عبده، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، واستلزمت دخوله المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نجل محمد عبده يكشف تفاصيل حالة والده الصحية

وكانت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات، قد نشرت من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو خلال زيارة الفنان رابح صقر للفنان محمد عبده في المستشفى.

وقال الفنان محمد عبده في مقطع الفيديو: “سعيد جدا بزيارة النجم رابح صقر الذى أحيا بدلا منى حفل أمس ورافقنى أيضا فى أزمتى الصحية”.

من جانبه، طمأن عبد الرحمن نجل الفنان محمد عبده جمهور والده على حالته الصحية، حيث رد على سؤال أحد المتابعين عن أسباب دخول والده المستشفى قائلًا: “الوالد بخير وبأتم صحة ولله الحمد. جاته فقط أنفلونزا حادة وتعافى منها”.