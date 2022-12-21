اتفرج- انت الان تتابع خبر كوكتيل مخدرات| إحالة منة شلبي للمحاكمة الجنائية.. مش هتصدق المضبوطات! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت النيابة العامة، بيانا اليوم الأربعاء، تعلن فيه عن إحالة منة شلبي للمحاكمة الجنائية، لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا.

جاء قرار إحالة منة شلبي للمحاكمة الجنائية، بسبب حيازتها جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وذلك وسط الملابس والمتعلقات الشخصية لها داخل المطار.

المخدرات المضبوطة مع منة شلبي

كشفت النيابة العامة، عن تفاصيل المخدرات المضبوطة معها والتي تضم التالي 6 أكياس بلاستيك مرقوم عليهم “lychee”بداخلها نبات الماريجوانا المخدر بوزن 45 غراما، فضلاً عن كيس بلاستيك مرقوم عليه “parpie punch” به نفس النبات المخدر بوزن 7 غرامات، وكيس بلاستيك مرقوم عليه “cookies” به نفس المخدر بوزن 8 غرامات.

وأضاف البيان الصادر عن النيابة العامة، أن المخدرات المضبوطة مع منة شلبي كيسان من البلاستيك مرقوم عليهما “sherb” بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر بوزن 15 غراما، وكيس بلاستيك مرقوم عليه “connecten” بداخله نفس النبات المخدر بوزن 9 غرامات، وكيس بلاستيك مرقوم عليه “cannbrs” به نفس النبات المخدر بوزن 6 غرامات.

وأشار إلى أن النيابة العامة كشفت عن المخدرات المضبوطة منها شيشة إلكترونية بداخلها زيت مخدر وعلبة كرتونية بداخلها إمبول به شيشة إلكترونية، وعبوة بلاستيكية شفافة بداخلها نفس النبات المخدر بوزن 15 غراما، وعبوتان بلاستيكيتان شفافتان بداخلهما سيجارتان بنبات الماريجوانا المخدر، و2 علبة كرتونية مرقوم عليهما “wwc” بداخلهما 2 شيشة إلكترونية مرقوم عليهما “THC”، و3 علب كرتونية مرقوم عليها “stlllzy” بداخلها 2 شيشة إلكترونية بداخلهما زيت الماريجوانا المخدر، و3 أكياس بلاستيك مرقوم عليها “prmium oil” بداخلها 3 شيش إلكترونية بزيت مخدر و وعلبة خضراء اللون مرقوم عليها “smoke sessions” مرسوم عليها علامة نبات الماريجوانا، “ومطحنة فارغة تستخدم في تعاطي المخدرات”.

وأشار إلى أن النيابة العامة كشفت عن المخدرات المضبوطة منها شيشة إلكترونية بداخلها زيت مخدر وعلبة كرتونية بداخلها إمبول به شيشة إلكترونية، وعبوة بلاستيكية شفافة بداخلها نفس النبات المخدر بوزن 15 غراما، وعبوتان بلاستيكيتان شفافتان بداخلهما سيجارتان بنبات الماريجوانا المخدر، و2 علبة كرتونية مرقوم عليهما “wwc” بداخلهما 2 شيشة إلكترونية مرقوم عليهما “THC”، و3 علب كرتونية مرقوم عليها “stlllzy” بداخلها 2 شيشة إلكترونية بداخلهما زيت الماريجوانا المخدر، و3 أكياس بلاستيك مرقوم عليها “prmium oil” بداخلها 3 شيش إلكترونية بزيت مخدر و وعلبة خضراء اللون مرقوم عليها “smoke sessions” مرسوم عليها علامة نبات الماريجوانا، “ومطحنة فارغة تستخدم في تعاطي المخدرات”.

فحص المعمل الكيماوي لمضبوطات منة شلبي

أكدت النيابة العامة على أن فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزة منة شلبي، وذلك بجانب قيام النيابة العامة الدليلَ قِبَلها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها.