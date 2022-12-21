فزورة اليوم .. اتفرج هذه الطفلة أصبحت أجمل فنانة مشهورة في الوطن العربي

اتفرج- انت الان تتابع خبر فزورة اليوم .. شاهد هذه الطفلة أصبحت أجمل فنانة مشهورة في الوطن العربي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

قامت عائشة بن أحمد بوضع صورتين لها الأولي وهي كبيرة أما الثانية فكان صغير وترتدي فستان من اللون الأبيض وتحمل في يدها قلم، معقلة عليها : ديما مزبهلة.

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصورة مثل قمر ماشاءالله- ديما منورة ما شاء الله – دلوعة الشاشة العربية- خليك طبيعيه عيشوشا ما تبدلش في وجهك هههه بجاه ربي.

وتشارك الفنانة التونسية في مسلسل النزوة، مع كلا من خالد النبوي،، وعمر الشناوي، وسالي شاهين، ومراد مكرم، وعمرو صالح، ونور محمود، وزياد النبوي.