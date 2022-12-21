انت الان تتابع خبر عاجل.. تطورات القبض علي منة شلبي: المضبوطات مخدر جدول أول والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف البيان الصادر من النيابة العامة، عن تفاصيل جديد بخصوص قضية حيازة الفنانة منة شلبي مخدر، وذلك بقصد التعاطي، وتسبب في منعها من الدخول به من مطار القاهرة.

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في قضية منة شلبي

وأضاف بيان النيابة العامة، أن التحريات حول واقعة حيازتها لمخدر بقصد التعاطي أكدت صحة ضبط الفنانة منة شلبي للمخدرات وذلك بقصد التعاطي.

وأشار البيان إلى أن التقرير الصادرمن المعامل الكيماوية أثبت أن جميع المضبوطات التي كانت في حيازة الفنانة منة شلبي هي جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

أول قرار من النيابة العامة بشأن الفنانة منة شلبي

أحالت النيابة العامة، المتهمة منة شلبي للمحاكمة الجنائية، من أجل معاقبتها على حيازتها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وذلك بعد ما قامت النيابة الدليل قلبها من شهادة 5 شهود على الواقعة، بجانب تحريات الشرطة وتسجيلات آلات المراقبة، فضلاً عن تقرير المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

قامت النيابة العامة باستكمال التحقيقات بشأن ضبط المتهمة بعد الاستماع لشهادات العاملين بمطار القاهرة الدولي، حيث أكدوا فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة، والتي أسفرت عن العثور على مواد مخدرة بالحقائب، وعلى الفور، تم إلقاء القبض على المتهمة بحوزتها مخدرات، فضلا عن مشاهدة النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة دخول المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها.