انت الان تتابع خبر ستكونين انتِ الشجرة.. هيفاء وهبي تشعل إنستجرام بملابس الكريسماس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، استعدادها للاحتفال بعيد الكريسماس.حيث نشرت “هيفاء” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور، ظهرت فيها مرتدية ملابس باللونين الأحمر والأخضر، وهما لوني شجرة الكريسماس وزينتها، وتركت شعرها الأحمر ينسدل على ظهرها واعتمدت مكياج ثقيل، وأرفقت مع الصورة التعليق التالي: “الكريسماس يقترب”.

وقد تفاعل المتابعون مع إطلالة هيفاء وهبي، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (الحلوة بزيادة)، (ما في هدايا هيدي السنه لازم تحطي حالك تحت الشجره لانك انت الهديه يا عمري)، (صارووخ