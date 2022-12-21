أكثر من ألف سائح مصري وأجنبي يشهدون ظاهرة شروق الشمس على معابد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 05:25 مساءً - شهدت معابد الكرنك اليوم ظاهرة شروق الشمس علي محور معابد الكرنك، والتي تحدث يوم 21 ديسمبر من كل عام.

وأوضح د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه شهد هذه الظاهرة أكثر من ألف سائح مصري وأجنبي والذين حرصوا على التواجد أمام معابد الكرنك بالأقصر منذ الصباح الباكر لمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة حيث أشرقت الشمس على محور المعابد في تمام الساعة السادسة و 31 دقيقة صباحا بدءا من البوابة الشرقية مرورا بقدس الأقداس وكافة محاور المعبد حتى البوابة (البيلون) الرئيسية، مؤكدا على أن منطقة آثار الكرنك قامت بتنظيم دخول كافة الزائرين خلال حدوث هذه الظاهرة الفريدة بما يسمح بالاستمتاع بمشاهدتها وتجنب حدوث أي تكدس.

ومن جانبه قال الدكتور فتحي ياسين مدير عام آثار مصر العليا أن المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد شارك في رصد هذه الظاهرة عن طريق توفير تليسكوبات فلكية صغيرة تتيح لزائري المعبد رصد الظاهرة عن قرب.

تجدر الإشارة إلى أن المركز المصرى الفرنسي لدراسة معابد الكرنك أول من قام برصد هذه الظاهرة حيث ثبت علميا أن المحور الأساسي لمعابد الكرنك موجه ناحية الشرق وأن شروق الشمس علي المحور الرئيسي للكرنك دليل على بداية فصل الشتاء رسميا.