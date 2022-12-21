انت الان تتابع خبر عاجل .. إحالة منة شلبي للجنايات بتهمة تعاطي المخدرات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت النيابة العامة قراراً هام قبل قليل بشأن الفنانة منة شلبي بعدما تم الإلقاء القبض عليها في مطار القاهرة، بحوزتها كميات من المخدرات أثناء عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية.وأضحت النيابة العامة، أن المعمل الكيماوي كشف عن نوعية المضبوطات التي كانت بحوزه منة شلبي عندما تم إلقاء القبض عليها، حيث تتكون من جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب مشيرة أن هذان النوعان مدرجان بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وأعلنت النيابة العامة عن تحويل الفنانة المصرية، إلي للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها.