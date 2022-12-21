انت الان تتابع خبر عاجل.. النيابة العامة تحيل منة شلبي إلى الجنايات لتعاطيها المخدرات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت النيابة العامة إحالة الفنانة منة شلبي إلى محكمة الجنايات بتهمة تعاطي المخدرات، وذلك بعد إلقاء القبض عليها في مطار القاهرة بعد عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية.وقد جاء في بيان النيابة العامة ما يلي: “أمرت النيابة العامة اليوم بإحالة المتهمة/ منة شلبي للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وقد أقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَلها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها”.

وتابع البيان: “أمرت النيابة العامة اليوم بإحالة المتهمة/ منة شلبي للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وقد أقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَلها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

النيابة العامة عن منة شلبي: عُثر معها على الحشيش والقنب

وأضاف البيان: “وقد شاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة دخول المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أنَّ المضبوطات تحوي جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات”.

واختتم البيان: “: كما شهِد مُجري التحريات حول الواقعة بصحة ضبط المخدرات بحوزة المتهمة وحيازتها لها بقصد التعاطي”.