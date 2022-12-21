انت الان تتابع خبر بعد قصة حُب .. خطوبة نور إيهاب ونور بدر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الممثلة المصرية نور إيهاب قائمة الكلمات الاكثر بحثا عنها بمحرك البحث الشهير جوجل.



واحتفلت نور إيهاب بخطبتها على زميلها الممثل نور بدر في حفل حضره عدد من الأصدقاء والمقربين من داخل وخارج الوسط الفني.

قصة حُب



وارتبطت نور إيهاب مع زميلها نور بدر بعلاقة حب تكللت بالخطوبة وفق ما أفادت به وسائل إعلام مصرية.



وقالت نور إيهاب في تصريحات تلفزيونية سابقة:"أعيش قصة حب مع شاب داخل الوسط الفني، وأكثر ما جذبني هو شخصيته وتفهمه لطبيعة عملي ومواعيدها الشاقة".

نور بدر

شارك نور بدر في عدد من المسلسلات كان آخرها مسلسل العيلة دي الذي يعرض حاليا على شاشة DMC، وظهر في مسلسلات كلبش وأبو عمر المصري ورسايل وغيرها.



نور إيهاب بدأت التمثيل في 2015، من خلال مسلسل يوميات زوجة مفروسة أوي، بجانب الفنانة داليا البحيري، وخالد سرحان، وشاركت في 4 مواسم من العمل، ولمع نجمها بعدما شاركت في مسلسل "أبو البنات"، بطولة الفنان مصطفى شعبان في الموسم الرمضاني عام 2016، ثم توالى نجحاتها حتى شاركت مؤخرًا في فيلم 11.11 بجانب الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين، كما شاركت في فيلم معالي ماما بجانب الفنانة بشرى.