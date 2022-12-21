انت الان تتابع خبر اليسا تودع الجميع وتبتعد عن الأضواء والجمهور حزين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - صدمت الفنانة اللبنانية اليسا جمهورها بقرار الابتعاد عن الأضواء ومواقع التواصل لفترة، اذ أعلنت عبر حسابها في تويتر عن قرارها، وأكدت انها ستبتعد لفترة حتى تتخلص من الطاقة السلبية الموجودة على السوشال ميديا، مؤكدة انه لا يوجد سبب آخر لذلك.

تفاعل المتابعون والجمهور مع قرار اليسا، ودعمها البعض مؤكدين انها فعلت خطوة صحيحة لأن الفنان يتعرض للكثير من الضغوط على مواقع التواصل، بينما طالبها البعض بالبقاء وسط جمهورها والإبتعاد لأنهم يشتاقون لها وخاصة انها تحرص على مشاركة متابعيها الكثير من يومياتها ونشاطاتها.

وعلى صعيد آخر شاركت اليسا في وقت سابق، مقطع فيديو لها عبر حسابها في انستغرام، استعرضت فيه مهاراتها بكرة القدم وارفقت معه تعليق رياضي، ونالت به اعجاب المتابعين الذين أشادوا بمهاراتها.

وكانت الفنانة اللبنانية، قد أعلنت انها تشجع المنتخب البرتغالي، ولكن بعد خروجه من المنافسة، شجعت المنتخب الفرنسي، الذي لم يتمكن من حصد لقب كأس العالم رغم المستوى الرائع الذي قدمه خلال المباراة النهائية أمام الأرجنتين، وخسر بركلات الترجيح.