انت الان تتابع خبر متسابق يطلب طلبا محرجا من أصالة .. والفنانة تخشى أن يعرف زوجها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انطلقت أمس الثلاثاء، الحلقة الأولى من برنامج "سعودي ايدول"، أو محبوب السعودية عبر قناة mbc1، وشارك عدد كبير من المواهب السعودية في تجارب الأداء، وقدموا أجمل ما لديهم أمام لجنة التحكيم التي ضمت 4 من أشهر فناني العالم العربي وهم أحلام، أصالة، ماجد المهندس، صايل أبو بكر سالم.

وخلال البرنامج، أقدم احد المتسابقين على طلب جريء من أصالة، حيث طلب منها ان يقبلها، لتتفاجأ الفنانة السورية من طلبه، وأكدت له ان زوجها فائق حسن لا يقبل ذلك، وقالت مازحة "فائق ورفيقه رح يذبحوني" بإشارة منها إلى ماجد المهندس صديق فائق، كما رد المهندس قائلا: "وينك يا فائق"، اذ ان زوج اصالة يكون مدير أعمال ماجد المهندس، وصديقه.

وشهدت الحلقة الأولى من البرنامج، مناكفات بين احلام واصالة، وخاصة عندما لا تتفقا على الموهبة التي تغني أمامهم، وحاولت كل فنانة فرض رأيها من خلال المزاح وتلطيف الأجواء، حتى طلب ماجد المهندس ان يضع كرسيه بين النجمتين حتى يحل خلافاتهما.

وعلى عكس مناكفات اصالة وأحلام، كان الهدوء والرزانة سيد الموقف لدى ماجد المهندس وأصيل ابو بكر اللذان ظهرا بذات الشخصية التي يتمتعان فيها على المسرح.