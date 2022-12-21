انت الان تتابع خبر بالصورة .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بأخر إطلالة لها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -ارادت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في أن تحيي عيد الميلاد على طريقتها، فلبست ثياب العيد باللونين الأحمر والأخضر وباشرت تزيين شجرة الميلاد، ونشرت صوراً مميّزة عديدة تظهر فيها وهي تعلّق الزينة على الشجرة، وأرفقتها بتعليق: “اقترب عيد الميلاد”.



وقد إستطاعت هيفاء بهذه الصور العفوية والجميلة من أسر القلوب وبدت في إحدى الصور وهي ترتدي فستاناً أحمر قصيرا، أبرز أنوثتها وسحرها، وظهرت في صورة أخرى وقد نسّقت مع الفستان كنزة خضراء تتناسب مع ألوان شجرة الميلاد ومع الأجواء الشتوية.

وتعبتر هيفاء وهبي من النجمات الأكثر جمالأ على مستوى الوطن العربي وأيضاً بعدد كبير من المعجبين .