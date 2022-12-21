انت الان تتابع خبر رانيا يوسف : بحب ربنا بس ما بخافش منه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عادت الفنانة المصرية رانيا يوسف وأثارت الجدل من جديد بعدما صرحت بالعديد من الأسرار حول حياتها الشخصية.



تصريحات رانيا تصدم الجميع

واشارت رانيا يوسف في تصريحات تليفزيونية، إنها تحب الله ولكنها لا تخاف منه، مشيرة إلى أنها تختار الملابس الرخيصة عند الشراء.



وأضافت الفنانة المصرية: لو رجع بيا الزمن لورا، مش هتجوز تاني ولا تالت وهكتفي بالجوازة الأولانية وبس، والجواز كان صعب مع ظروف حياتي .. أنا وطليقي السابق أصحاب، عشان كدة هلغي آخر زواجين ليا بس هفضل محتفظة بصداقته.



رانيا يوسف: أنا مش بخاف من ربنا

وتابعت رانيا يوسف: مبعرفش أكذب في حياتي لأن بحب ربنا ومش بخاف منه ولا من البشر، مؤكدة أن الناس دائما ما يفهمها بشكل خاطئ عندما ترد بإجابات من قلبها.



وأكدت رانيا يوسف أنها لا تحب الإنفاق كثيرا في الملابس، ولا تبحث عن الماركات العالمية، فقالت: ” أنا مش صريفة أوي في اللبس ومش دائما بدور على الماركات إلا لو في المناسبات.



رانيا يوسف: بختار اللبس الرخيص

وأكملت الفنانة رانيا يوسف: كتير ما أختار لبس رخيص عشان عجبني فقط، وأنا لأي ماشية بمنطق القالب غالب ودي ثقة بالنفس، مؤكدة أنها تعمل على على الحفاظ على صحتها من خلال الجيم.



وأوضحت رانيا يوسف أنها تتمنى العمل مع الفنان أحمد حلمي في عمل خلال الفترة المقبلة، نظرا لأنها تحب الكوميديا.



فيلم رانيا يوسف الجديد

وانتهت رانيا يوسف من تصوير فيلمها الجديد تحت عنوان التاروت، حيث تشارك فيه مع باقة من ألمع النجوم، وهم سمية الخشاب، علاء مرسي، والفنان الكبير عبد العزيز، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.



آخر أعمال رانيا يوسف

وكانت آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف، مسلسل الآنسة فرح الذي عرض عام 2022، والذي تدور أحداثه حول استعداد فرح للزواج من شادي، وسط العديد من المفاجآت التي تحدث في سياق درامي.



من المعروف أن تصريحات وملابس الفنانة رانيا يوسف دائما ما تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتصدر التريند دائما على فيسبوك، بسبب ملابسها وتصريحاتها التي يعتبرها البعض غير مدروسة.