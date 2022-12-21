انت الان تتابع خبر وفاة الفنان المصري كمال سليمان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - غيب الموت امس الثلاثاء الفنان المصري كمال سليمان، الذي ووري الثرى في هولندا، بحسب ما أعلن عضو نقابة المهن التمثيلية الفنان أيمن عزب.



وكان قد نعى عزب سليمان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلاً: "أنعي ببالغ الحزن والأسى الزميل الفنان كمال سليمان، كم كنت فنانًا وإنسانًا راقيًا ونقي القلب، الله يرحمك ويحسن إليك ويجعل مثواك الجنة"

والراحل كمال سليمان من الفنانين المصريين أصحاب الإطلالة الخفيفة، حيث أحبه الجمهور في الكثير من الأدوار، وكانت بداية خطواته الفنية في مطلع الثمانينيات من خلال أدوار ثانوية صغيرة للغاية، وفي نهاية التسعينيات شارك في عدد من المسلسلات منها "جمهورية زفتي".



كما أن الراحل من نجوم المسرح المصري وقدم أعمالًا مسرحية مميزة، وله محطات مهمة في المسرح المصري على مسارح الدولة، كما قدم العديد من الأدوار المتنوعة في السينما، ثم اتجه للتلفزيون في نهاية التسعينيات.



أشهر أعماله



شارك الراحل في العديد من الأعمال البارزة، وخاصة في الدراما المصرية، ومن ضمنها مشاركته في مسلسل جمهورية زفتي، الحرافيش، حدائق الشيطان، فرعون، وغيرها الكثير.



ومن أشهر أدواره في السينما "عبود ع الحدود، أبناء وقتلة، عفاريت الأسفلت، جنة الشياطين، عرق البلح، والنوم في العسل مع الفنان الكبير عادل إمام، والمخرج شريف عرفة.



كما أن له الكثير من الأعمال التي قدم فيها أدوارًا ربما تكون صغيرة ومساعدة لكنها كانت دائمًا مميزة، وفي كل فيلم تتذكر دوره وشخصيته التي قدمها، وقدم أيضاً مسرحية شهيرة أخرجها الفنان أحمد عبد العزيز على مسرح الطليعة وهي "مأساة الحلاج".



وتزوج الفنان الراحل من سيدة تحمل الجنسية الهولندية، وكانت حياته دائمًا ما بين مصر وهولندا، حتى وافته المنية.