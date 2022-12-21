مُفاجأَة من نانسي عجرم لجمهورها في احتفالات الكريسماس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 02:27 مساءً - أعلنت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، أنها ستختار 3 من الجمهور للتصوير معها ضمن الاحتفال بأعياد الكريسماس.

وتصدر هاشتاج (#نانسي_يا_عيد) منصات التواصل الاجتماعي. كما نشرت نانسي عجرم على حسابها على إنستجرام فيديو قالت فيه:” العيد رح نعيّد سوا.. ناطرة كل صوركن على هاشتاج #نانسي_يا_عيد ورح اختار ٣ لإلتقي فيهن وناخد صورة العيد الرسمية أنا وياهن.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، طرحت مؤخرا فيديو كليب «يا عيد»، عبر قناتها الخاصة بيوتيوب.

وكانت آخر أعمال نانسي عجرم، أغنية “صح صح” وتعاونت فيها مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية “أخاصمك آه” عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين.