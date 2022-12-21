وفاة الفنان كمال سليمان ودفنه في هولندا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 01:28 مساءً - غيب الموت الفنان كمال سليمان في هولندا، وتم دفنه فيها، نظرًا لإقامته خلال السنوات الماضية برفقة أسرته هناك.

وكانت نقابة المهن التمثيلية تحرص على التواصل مع أسرته، حيث كان متزوجا من سيدة تحمل الجنسية الهولندية.

بدأ كمال سليمان مشواره الفنى فى مطلع الثمانينيات فى أدوار صغيرة. قدم العديد من الأدوار المتنوعة بالسينما ثم اتجه للتليفزيون فى نهاية التسعينيات.

شارك كمال سليمان فى عدد من المسلسلات منها جمهورية زفتى ١٩٩٨، الحرافيش ٢٠٠٢، حدائق الشيطان ٢٠٠٦، وفرعون ٢٠١٣. وشارك في العديد من الأفلام من أبرزها ولاد العم.

قدم الراحل عدد من الأدوار المميزة في السينما ومنها عبود ع الحدود، أبناء وقتلة، عفاريت الأسفلت، جنة الشياطين، عرق البلح، النوم في العسل مع الفنان الكبير عادل امام.