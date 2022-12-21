رنا سماحة توجه رسالة نارية للجمهور ”ابني والله مش خاطفاه”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - وجهت الفنانة رنا سماحة رسالة حادة لمنتقدي ابنها، بأنه لا يشبها هي ولا والده، و نشرت رنا عبر خاصية القصص القصيرة «الاستوري» صورة بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلقت: " ابني والله ومش خاطفاه كل الحكاية أن جدي مصطفى سماحة كان ملونا، والد بابًا يعني مش بعيد ولا حاجة فقولوا ما شاء الله واتهدوا "، بينما وجهت الشكر للمصور بيجو من خلال هذه الصورة، وعلقت "تسلم ايدك يا بيجو".

وعلى جانب آخر تتعاون المطربة رنا سماحة مع زميلها المطرب مينا عطا في أغنية جديدة سيتم طرحها بعنوان «باد بوى» والتي يقدمها الثنائي على شكل دويتو، وهى الأغنية التي ستكون بشكل مختلف عما قدموه في السابق من أعمال غنائية.

يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة كانت أغنية «أوبا» وكانت من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، ودعاء ديني يحمل اسم "يا واسع الرحمات".

وطرحت رنا مؤخراً فيديو كليب أحدث أغنياتها "حبيب مامي"، اهداء منها لمولودها الجديد مالك، والذي رزقت به من زوجها الملحن سامر أبو طالب في ديسمبر من العام الماضي، واستعانت رنا سماحة في الكليب بلقطات حقيقية لها من فترة الحمل والولادة، ويوم سبوع ابنها.