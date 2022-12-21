وفاة المخرج البريطاني مايك هودجز عن عمر 90 عاما

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - توفي المخرج البريطاني مايك هودجز عن عمر يناهز 90 عاما، بعد مسيرة فنية طويلة امتدت لعشرات السنين، وكان أبرز أعماله A Prayer for the Dying وFlash Gordon.

مايك هودجز الذي عرف لأول مرة من خلال كتابة سيناريو وإخراج فيلم العصابات الشهير Get Carter بطولة مايكل كين، توفي نتيجة قصور في القلب بمنزله بإنجلترا.

أكد مايك كابلان الذي أنتج فيلم مايك هودجز I’ll Sleep When I’m Dead عام 2003، الخبر لوسائل الإعلام معربا عن أسفه لرحيل صديقه.

بدأ مايك هودجز عمله في التلفزيوني الوثائقي البريطاني، وأخرج فيلم Get Carter عام 1971 عندما أعجب المنتج مايكل كيلنجر بأعماله السابقة، ودارت أحداثه حول صحفي ينجر إلى مؤامرة سياسية.

لحق مايك هودجز بزميله المخرج الألماني ولفجانج بيترسن صاحب التحفة السينمائية الشهيرة فيلم Troy عن عمر يناهز 81 عاما وفق ما أعلنته شركة الإنتاج الخاصة به.

قدم ولفجانج بيترسن العديد من الأفلام الناطقة باللغة الألمانية منها Das Boot عام 1981، لكنه نجح في تقديم عدد من الأفلام الرائجة في هوليود منها The Perfect Storm وAir Force One.

رحل ولفنجانج بيترسن بعد معاناة مع مرض سرطان البنكريانس بعدما قدم العديد من الأفلام التي كان لها شأن كبير في تاريخ السينما وعلى رأسها Troy.