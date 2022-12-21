حفل فني كبير تحت قبة جامعة القاهرة للمايسترو نادر عباسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حفل فني بعنوان «سيمفونية محمد عبد الوهاب» لأوركسترا الاتحاد الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي، وغناء الفنانة ريهام عبد الحكيم والفنان لؤي، وذلك ضمن احتفالية جامعة القاهرة بـ«عيد العلم» السابع عشر لتكريم علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة في مختلف المجالات العلمية.

وفي حضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة ورجال الدولة، ورؤساء الجامعات المصرية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، قدمت الأوركسترا فقرات غنائية وموسيقية من ألحان موسيقار الأجيال الراحل محمد عبد الوهاب، من بينها، أنا لك على طول، عشانك يا قمر، أهواك، وصفولي الصبر، يا مسافر وحدك، يادي النعيم، دعاء الشرق، عاشق الروح، أبجد هوز، عزيزة، وغيرها.

وتفاعل الحضور مع الفقرات الغنائية والموسيقية والتي اتسمت بالأداء المتميز والذوق الراقي، حيث قدمت الأوركسترا أداء أبهر الحضور بمقطوعات موسيقية، قال عنها الدكتور محمد الخشت إنها تجمع بين روح الشرق والهارموني العالمي في منظومة موسيقية تحلق بالذوق الفني نحو قمم الطرب وتعانق الموسيقى الكونية.

وفي ختام الحفل الفني أهدى الدكتور محمد عثمان الخشت، درع جامعة القاهرة لاسم الراحل الموسيقار محمد عبد الوهاب وتسلمه حفيده عمرو خليل، كما أهدى درع الجامعة للموسيقار نادر عباسي على إقامته حفلا فنيا راقيا يليق باسم ومكانة جامعة القاهرة في احتفالية عيد العلم التي تعد أهم احتفالية سنوية تنظمها الجامعة لعلمائها للاحتفاء بهم وبمكانة العلم والعلماء وبحضور كبار الشخصيات.